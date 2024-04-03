شكرا لقرائتكم خبر عن أمانى أسامة كامل قائما بأعمال عميد صيدلة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قراراً بقيام الأستاذة الدكتورة أماني أسامة كامل حسن بأعمال عميد كلية الصيدلة جامعة عين شمس اعتباراً من 2024/4/7.
كما أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قراراً بقيام أ. غادة إبراهيم فتحى السيد أحمد بأعمال مدير عام المكتبات اعتباراً من 2024/3/31 تعيين مدير عام.
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