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أمانى أسامة كامل قائما بأعمال عميد صيدلة عين شمس

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القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور  محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قراراً بقيام الأستاذة الدكتورة أماني أسامة كامل حسن بأعمال عميد كلية الصيدلة جامعة عين شمس اعتباراً من 2024/4/7.

كما أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قراراً بقيام أ. غادة إبراهيم فتحى السيد أحمد بأعمال مدير عام المكتبات اعتباراً من 2024/3/31 تعيين مدير عام.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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