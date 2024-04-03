أمانى أسامة كامل قائما بأعمال عميد صيدلة عين شمس

كما أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قراراً بقيام أ. غادة إبراهيم فتحى السيد أحمد بأعمال مدير عام المكتبات اعتباراً من 2024/3/31 تعيين مدير عام.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012