محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على صيدلي بحوزته عقاقير طبية محظورة في النزهة.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة تمكنت من ضبط (مدير صيدلية - كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) حال استقلاله سيارة وبحوزته (1770 قرص - 114 أمبول - 14 قطرة عين "جميعها أدوية مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية").

وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص والعقاقير بقصد ترويجها بطريقة غير شرعية خارج الصيدلية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.