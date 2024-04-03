للمرحلة الإعدادية.. فوز إدارتي "البساتين والساحل" في مسابقة أوائل الطلبة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أقيمت اليوم الأربعاء، فعاليات المرحلة قبل النهائية لتصفيات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية بمكتبة ديوان عام مديرية التربية والتعليم في القاهرة.

وشاركت الإدارات التعليمية بمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإبتدائية كالآتي: "الساحل، البساتين، والسلام، وسط القاهرة"، إذ تم وضع الأسئلة من قبل موجهي عموم المواد الدراسية بالمديرية.

ووفقا للمديرية فإنه تم وضع أسئلة المشروعات القومية من قبل موجهي الدراسات الاجتماعية في المديرية، إذ أسفرت التصفيات عن فوز: "إدارة البساتين التعليمية، وإدارة الساحل التعليمية".

ومن المقرر أن يتم تصعيد الإدارة الفائزة للتصفيات على مستوى الجمهورية. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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