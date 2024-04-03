شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على اعتماد صرف 6 دفعات من صندوق إعانات الطوارئ للعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء على اعتماد صرف 6 دُفعات من صُندوق إعانات الطوارئ للعمال، للعاملين بالقطاع السياحى بفنادق طابا ودهب ونويبع؛ وذلك فى إطار تقديم الدعم لهم نظراً للظروف الراهنة بتلك المناطق، تأثراً بالحرب فى غزة، على أن يتم صرف كل دفعة من الدفعات الـ 6 بصفة دورية شهرية، بناء على طلب يقدم من المنشأة، وأن يتم الدعم للعاملين بتلك المنشآت عن طريق البريد.