رسميًا.. زيادة رسوم اللوحات المعدنية لمركبات النقل السريع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

صدر اليوم قرار وزير الداخلية رقم 648 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.

نص القرار على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 347 من اللائحة النص التالي:

"يتم تطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة، وذلك مقابل تكاليف تطوير قيمتها 215 جنيهًا لجميع أنواع مركبات النقل السريع ويتم تثبيت اللوحات المعدنية بمعرفة المختص بقسم المرور ويحظر نقلها من مكانها المثبتة به".

ويعني القرار الجديد زيادة رسوم اللوحات المعدنية لمركبات النقل السريع من 100 جنيهًا إلى 215 جنيهًا قيمة التطوير، بالإضافة إلى مبلغ تأمين لا يجاوز 100 جنيه.

وكان الرئيس السيسي أصدر قانون 17 لسنة 2024 بتعديلات على بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

شملت التعديلات استحداث رسم جديد لتطوير اللوحات المعدنية لا تجاوز 600 جنيه قابلة للزيادة السنوية بنسبة 10% إلى أن يصل مع الزيادات السنوية الدورية لـ 1800 جنيه دون زيادة جديدة على أن تحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسوم.