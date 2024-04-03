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الخليج 365: 3 لقطات مبهرة فى مشهد العاصمة الإدارية

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " 3 لقطات مبهرة فى مشهد العاصمة الإدارية.. أداء الرئيس لليمني الدستورية إعلان للجمهورية الجديدة.. رئيس الوزراء: الاحتفال خرج بأبهى صورة وأكد قدرة المصريين على استكمال البناء والتنمية".

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الخليج 365 غدا

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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