شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: 3 لقطات مبهرة فى مشهد العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " 3 لقطات مبهرة فى مشهد العاصمة الإدارية.. أداء الرئيس لليمني الدستورية إعلان للجمهورية الجديدة.. رئيس الوزراء: الاحتفال خرج بأبهى صورة وأكد قدرة المصريين على استكمال البناء والتنمية".

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الخليج 365 غدا