أخبار مصر

قبل عيد الفطر.. الأمن العام يُحبط ترويج 70 ألف قطعة ألعاب نارية في القاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث القاهرة في ضبط 70 ألف قطعة ألعاب نارية قبل ترويجها بمنطقتي الموسكي والحدائق.

وكانت حملة أمنية ضبطت بائع- مقيم بدائرة قسم شرطة الموسكي حال تواجده بمخزن كائن بذات الدائرة.. وبحوزته 20 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام.

ونجحت قوة أمنية في ضبط بائع- مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق وبحوزته 50 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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