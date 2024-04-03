قبل عيد الفطر.. الأمن العام يُحبط ترويج 70 ألف قطعة ألعاب نارية في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث القاهرة في ضبط 70 ألف قطعة ألعاب نارية قبل ترويجها بمنطقتي الموسكي والحدائق.

وكانت حملة أمنية ضبطت بائع- مقيم بدائرة قسم شرطة الموسكي حال تواجده بمخزن كائن بذات الدائرة.. وبحوزته 20 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام.

ونجحت قوة أمنية في ضبط بائع- مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق وبحوزته 50 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.