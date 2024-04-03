تعيينات جديدة في وزارة السياحة والآثار - مستند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قرر الدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بعد الإطلاع على قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1982 م وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 م بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 سنة 2022م بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء 734 لسنة 2024م، وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 69 بتاريخ 31 مارس 2024م، وعلى ما عرضه رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية وموافقتنا على ذلك، ما يلي:

- تكليف ضياء محمد كاد الكريم زهران - كبير باحثين بدرجة مدير عام، بتسيير أعمال الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة التابعة لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية لحين شغل الدرجة بإحدى الطرق القانونية.

- تكليف محمد الحسيني محمود – كبير باحثين بدرجة مدير عام، بتسيير أعمال الإدارة المركزية للوجه البحري وسيناء التابعة لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية، لحين شغل الدرجة بإحدى الطرق القانونية، وذلك اعتبارًا من تاريخ استلامهم العمل.

مادة ثانية: يُلغى ما يخالف ذلك من قرارات.

مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

وجاء ذلك، بحسب منشور صادر عن الهيئة العامة للآثار، حصل الخليج 365 على نسخة منه.

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