موعد عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ محمد صلاح:

كشف مصدر مسئول بـالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن وفقا لقرارات مجلس الوزراء يستمر العمل بوقف تخفيف الأحمال حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لمصراوي، أنه من المتوقع الاستمرار في وقف تخفيف الأحمال وعدم قطع التيار الكهربائي عن المشتركين خلال إجازه عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن الهدف من عدم تخفيف الأحمال هو رفع الأعباء عن المواطنين خلال إجازة العيد.

وتابع أن وزارة الكهرباء ممثلة في الشركة القابضة وشركاتها التابعة مستمرة فى تطبيق قرار وقف تخفيف الأحمال بدءا من أول يوم في شهر رمضان وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك لحين إصدار قرارات جديدة من قبل مجلس الوزراء، كاشفا أن تطبيق القرار يتم بالتنسيق مع وزارة البترول.