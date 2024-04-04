شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: إنتاجية محصول الذرة الشامية تصل إلى 30 أردب للفدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن المزارع في حاجة إلى زيادة فى قيمة المحاصيل الزراعية مهما كانت محدودة مشيرًا الى أن الذرة من المحاصيل التى تكون انتاجيتها عالية ومن الممكن أن تصل إلى 25 أو 27 أو حتى 30 أردب.

وحدد فهيم 10 نقاط تساهم فى أن تكون إنتاجية محصول الذرة عالية وبأقل تكلفة ممكنة وهى عدم زراعة الذرة الشامية من تقاوي كسر من العام السابق ، لأن الذرة تلقيحها خلطي والهجين الناتج يتم انتاجه بطريقة معينة " أب + أم " وهى خاصة بإدارة التقاوي بوزارة الزراعة او الشركات.

و ينصح فهيم بعدم زراعة الذرة في أراضي سيئة الصرف أو تربة ملحية او ارض ضعيفة لان الذرة حساسة للملوحة ولا يتحمل الظروف المناخية شديدة الحرارة خاصة وقت التزهير "خروج السنبلة" لذلك الزراعة البدرية تكون أعلى في الإنتاجية " نص ابريل – مايو" ومن المهم أنه لا تتم الزراعة وقت انخفاض الحرارة ليلاً حتى لا يظهر نقص الفسفور بعد رية المحاياة – احمرار الاوراق .

وأكد فهيم أن الزراعة بعد البرسيم أو الفول أو الخضر "خاصة البطاطس"، يكون نموه سريع والإنتاجية عالية و تختلف كمية التقاوي فى حال كان هجين ثلاثي يتم زراعة 10 - 12 كيلو للفدان ولو كان هجين فردي زراعة 12 - 13 كيلو للفدان .

وأشار فهيم إلى أن الذرة من النباتات النجيلية بمعني انها بتحب الارض الناعم وفي خطوط " 10 - 12 خ / 2ق " حسب مسافات الزراعة بين النباتات ونوع التربة " والتخطيط مشرق مغرب افضل والزراعة على الريشة البحرية او على مصاطب "عرض 120 سم والزراعة على جانبي المصطبة وهى هامة لو كان هناك نسبة ملوحة بسيطة فى الأرض ".

وأوضح فهيم أن الذرة لا تتحمل العطش ولا زيادة المياه لانها حساسة للري "الري بالغمر من 7-12 يوم اما الري بالتنقيط يفضل الري كل 2-3 أيام".

وينصح فهيم أن يضاف مع التجهيز من 200 إلى 300 كجم سوبر فوسفات الكالسيوم + 50 كجم كبريت زراعي- اما البوتاسيوم فيضاف بمعدل 50 كجم سلفات البوتاسيوم بعد ٣ أسابيع من الزراعة - الآزوت مهم و يحتاج الفدان 400 كجم نترات النشادر أو 300 كجم يوريا فى حالة الري بالتنقيط أو الرى المحورى يبدأ بإضافة السماد الآزوتى بعد 15 يوماً من الزراعة ثم كل 3-4 أيام "حوالى 9-10 دفعات متساوية " بحيث ينتهى التسميد عند مرحلة السنابل .

وينصح فهيم برش مبيدات حشائش الذرة بعد 15 يوم من الزراعة وتستمر لأكثر من 45 يوم بعد ذلك و يفضل الرش بعد تطاير الندى وقبل الظهيرة أو فى نهاية اليوم و العمل على عدم وصول الرذاذ للمحاصيل المجاورة مثل (القطن – الطماطم).

وقال فهيم أن أهم آفة على الاطلاق على الذرة هي دودة الحشد لذلك يجب المعاملة الموضعية في المناطق شديدة الإصابة المنعزلة و الرش دائمًا في الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس و يمكن إستخدام المبيدات مع ماء الري وهى مهمة لمكافحة كمان حشرة المن خاصة وقت ظهور السنابل .

أوضح فهيم أن الزراعة المبكرة في ابريل لها احتياطات خاصة حتى لا يحدث نقص الفسفور "بسبب برودة الجو بالليل" و يفضل العناية باضافة الفسفور ويكون فى صورة متاحة للنبات اما أن يكون التسميد بعالي الفسفور "الماب" احادي فوسفات الأمونيوم ، 11- 48 -0 أو 12-61 - 0 ) بمعدل 1.5 - 2 كجم رشاً ويمكن اضافة بعض محفزات النمو زي الطحالب والسيتوكينين أو اضافة حامض الفسفوريك مع أقرب رية بمعدل من 8- 10 لتر للفدان.