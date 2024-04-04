لسماع النطق بالحكم.. وصول المتهمين وأسرة اللواء العبيدي إلى محكمة الجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

وصل المتهمين بقتل اللواء حسن العبيدي المسؤول العسكري اليمني، اليوم الخميس، إلى محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم؛ لحضور جلسة النطق بالحكم.

وحضرت أسرة المجني عليه جلسة النطق بالحكم على المتهمين، وطالب دفاع المجني عليه خلال الجلسة السابقة بمبلغ مالي مليون جنيها وواحد تعويض مؤقت، وحظر النشر في القضية.

وأسندت النيابة العامة في تحقيقاتها إلى المتهمين من الأول إلى الرابع قتل العبيدي عمدًا مع سبق الإصرار وسرقوه بعدما بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك، بأن أعدوا لذلك عقارا مهدئا "الكلوازبين"، وسلاحا أبيض "مطواة"، إذ شاركتهم المتهمة الخامسة في إخفاء جزء من المسروقات.

وأوضحت تحقيقات النيابة إن المتهمتين الثالثة والرابعة وضعتا مخدرا للمجني عليه بمشروب لشل حركته، ليتمكن المتهمين الأول والثاني من الدخول لمسكنه وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهم فوثقوه بالحبال "من القدمين واليدين" وأسقطوه أرضًا وتناوبوا على ضربه حتى سقط قتيلا.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية) بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه، ولاذوا بها بالفرار.

وذكرت النيابة أن معاينة الجثمان كشفت عن وجود إصابات بالرأس والرقبة ونزيف في الأنف، كما وجد الجثمان مقيدا.

وفي وقت سابق، اصطحبت النيابة العامة المتهمين إلى مسرح الجريمة لتمثيل الجريمة بالصوت والصورة، لبيان كيفية أدائهم للجريمة، ووجهت لهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة بالإكراه.

ولاحقا أحالت النيابة العامة المتهمين، إلى محكمة الجنايات العاجلة فيما حددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.