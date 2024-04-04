قبل النطق بالحكم .. حضور ممثل السفارة اليمنية لمؤازرة أسرة اللواء العبيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

حضر ممثل السفارة اليمنية بالقاهرة، اليوم الخميس إلى محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم لمؤازرة أسرة اللواء حسن العبيدي، في جلسة النطق بالحكم على المتهمين بقتله.

وأسندت النيابة العامة في تحقيقاتها إلى المتهمين من الأول إلى الرابع قتل العبيدي عمدا مع سبق الإصرار وسرقوه، بعدما بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك، بأن أعدوا لذلك عقارا مهدئا "الكلوازبين"، وسلاحا أبيض "مطواة"، إذ شاركتهم المتهمة الخامسة في إخفاء جزء من المسروقات.

وأوضحت تحقيقات النيابة إن المتهمتين الثالثة والرابعة وضعتا مخدرا للمجني عليه بمشروب لشل حركته، ليتمكن المتهمان الأول، والثاني من الدخول لمسكنه وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهم فوثقوه بالحبال "من القدمين واليدين" وأسقطوه أرضًا وتناوبوا على ضربه حتى سقط قتيلا.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية) بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه، ولاذوا بها بالفرار.

وذكرت النيابة أن معاينة الجثمان كشفت عن وجود إصابات بالرأس والرقبة ونزيف في الأنف، كما وجد الجثمان مقيدا.

وفي وقت سابق، اصطحبت النيابة العامة المتهمين إلى مسرح الجريمة لتمثيل الجريمة بالصوت والصورة، لبيان كيفية أدائهم للجريمة، ووجهت لهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة بالإكراه.