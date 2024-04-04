كدمات بالرأس ونزيف بالفم.. كشف لغز مقتل نجار في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالغربية وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة أول طنطا بمديرية أمن الغربية من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (نجار – مقيم بدائرة القسم) مصاب بكدمات بالرأس ونزيف بالفم.

بالفحص وسؤال نجل المجني عليه اتهم عاطل – مقيم بذات العنوان- بالتعدي على والده بالضرب على رأسه مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته لخلافات الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.