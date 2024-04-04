ضبط 15 ألف مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 15167 مخالفة مرورية متنوعة من بينها (593 مخالفة السير بدون تراخيص، و20 دراجة نارية مخالفة، و9515 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و22 مخالفة موقف عشوائي، و242 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.