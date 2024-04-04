إعادة مرافعة دفاع المتهمين في قضية "اللواء العبيدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم الخميس إعادة فتح باب المرافعة في قضية مقتل اللواء حسن العبيدي - 50 سنة- رئيس دائرة التصنيع بوزارة الدفاع اليمنية، بقصد سرقته بشقة في منطقة فيصل بالجيزة.

وكان من المفترض أن يتم النطق بالحكم على المتهمين بجلسة اليوم، إلا أن المحكمة قررت تداول الجلسة في غرفة المداولة، وعليه قررت إعادة فتح باب المرافعة في القضية من جديد.

وسمعت الدائرة ١٣ بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، اليوم، مرافعة دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا "قتل اللواء العبيدي".

وترافع عماد عثمان المحامي عن المتهمة الثانية "إسراء" والمحامية خديجة مغربي عن المتهمة الخامسة في إعادة مرافعة دفاع المتهمين في القضية.

وأحال المستشار علاء الدين البيلي أوراق المتهم الأول "رمضان" في القضية لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

عقدت هيئة الجلسة برئاسة المستشار منتصر أحمد كحكي رئيس الدائرة وعضوية المستشارين محمد أحمد حسان و إيهاب طلعت يوسف وسكرتارية أيمن عبد اللطيف وهاني حمودة.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقاتها بالقضية رقم 3854 لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم شرطة بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 493 لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين من الأول إلى الرابع قتلوا العبيدي عمدا مع سبق الإصرار وسرقوه، بعدما بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك، بأن أعدوا لذلك عقارا مهدئا "الكلوازبين"، وسلاحا أبيض "مطواة"، إذ شاركتهم المتهمة الخامسة في إخفاء جزء من المسروقات.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمتين الثالثة والرابعة وضعتا مخدرا للمجني عليه بمشروب لشل حركته، ليتمكن المتهمان الأول، والثاني من الدخول لمسكنه وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهما فوثقوه بالحبال "من القدمين واليدين" وأسقطوه أرضًا وتناوبوا على ضربه حتى سقط قتيلا.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية) بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه، ولاذوا بها بالفرار.

وذكرت النيابة أن معاينة الجثمان كشفت عن وجود إصابات بالرأس والرقبة ونزيف في الأنف، كما وجد الجثمان مقيدا.