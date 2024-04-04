عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص.. قرار عاجل من وزارة العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الخميس، أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 وحتى يوم الأحد الموافق 14 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الفطر المُبارك؛ للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وقال "شحاتة"، في بيان، إن يوم الأحد الموافق 14 إبريل 2014 سيُحتسب من رصيد الإجازات السنوية للعامل في القطاع الخاص.

ويأتي هذا القرار في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1112 لسنة 2024 الصادر أمس الأربعاء والذي نص في مادته الأولى على أن: " تكون الفترة من الثلاثاء الموافق 9 إبريل حتى الأحد 14 أبريل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك

وأكد بيان وزارة العمل، أن ذلك في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لجميع العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك؛ تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.

ووزعت الوزارة، منشورًا بذلك على مديريات العمل بالمحافظات؛ لمتابعة تطبيق الإجازة بشركات القطاع الخاص.

وهنأ بهذه المناسبة وزير العمل، شعب مصر والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يجعله عيد خير على وطننا الغالي، وأن يحفظ الله مصر، وأن يعيد هذه المناسبة بالخير والبركات .