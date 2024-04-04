وزير العمل: خصم يوم من إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص من الرصيد السنوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، منح إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر المبارك، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل وحتى يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2024.

وقال "شحاتة"، إن هذا الإعلان يأتي استنادًا إلى أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أن يُحتسب يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2014 من رصيد الإجازات السنوية للعامل في القطاع الخاص.

وللعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرارًا من الوزير المختص بحد أقصى 13 يومًا في السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر

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