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قائد القوات البحرية يلتقى قائد العملية البحرية الأوروبية بالبحر الأحمر (أسبيدس)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي
التقى الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية، اللواء بحري فاسيليس جروباريس قائد العملية البحرية الأوروبية بالبحر الأحمر (أسبيدس) ، والوفد المرافق له.

تناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فيما يتعلق بدعم جهود الأمن والإستقرار البحرى بمنطقة الشرق الأوسط ، إضافة إلى بحث تعزيز التعاون بين الجانبين.

وقام الوفد بجولة تفقدية لعدد من وحدات القوات البحرية للتعرف على أحدث منظومات التدريب والتسليح التى شهدتها القوات البحرية فى الآونة الأخيرة.

يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز علاقات التعاون العسكرى مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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