اجتماع "القومي للأجور" لبحث زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، اعتبارًا من الأول من الشهر مارس الماضي 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا بحسب الدرجة الوظيفية "1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة".

وشملت القرارات، تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

ومن جانبه، آثار عدد كبير من العاملين في القطاع الخاص تساؤلات حول ما إذا كان سيتم رفع الحد الأدنى للأجور أم لا.

وكشفت مصادر حكومية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المجلس القومي للأجور سيجتمع قبل عيد الفطر 2024؛ لبحث زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص.

وفي سياق متصل، أشار حسن شحاتة، وزير العمل، إلى أن الحد الأدنى للأجور وفقًا لأحدث القرارات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع العام يبلغ 6000 جنيه.

وتابع"شحاتة"، أنه في المرحلة الأولى يتم تقدير إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور بناء على الظروف الاقتصادية ومستوى المعيشة وإمكانيات القطاع الخاص.

وأكد وزير العمل، أنه قريبًا سيعقد اجتماعًا مع رجال الأعمال لمناقشة هذه القضية والتوصل إلى اتفاق معهم، وقبل حلول عيد الفطر المبارك سيتم تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.

وكان وزير العمل، أعلن في يناير الماضي، عن تطبيق الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3500 جنيه شهريًا بدلًا من 3000 جنيه، بزيادة 500 جنيه على الراتب بدون استثناءات.

وتُعد هذه الزيادة هي الرابعة للعاملين بالقطاع الخاص خلال عامين، حيث كانت الزيادة السابقة على النحو الآتي:

- ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 في يناير 2022.

- ثم تمت زيادة الحد الأدنى للأجور مرة أخرى إلى 2700 جنيه في يناير 2023.

- ثم ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه في يوليو 2023.

- ووصل الحد الأدنى للأجور إلى 3500 بداية من يناير الجارى.

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، أوصت خلال اجتماعها، السبت الماضي، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بدعوة المجلس القومي للأجور للانعقاد بكامل هيئته؛ لدراسة إمكانية زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وفقًا للمستجدات الحالية والمتغيرات الاقتصادية داخليًا وخارجيًا.

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