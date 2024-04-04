شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج حياة كريمة يهدى عاملا 100 ألف جنيه بسبب موقف إنسانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استوقف أيمن مصطفى مقدم برنامج "حياة كريمة"، المذاع على قناة دي إم سي، عامل حفار في أحد شوارع مدينة نصر، واستفسر منه على طبيعة شغله ودخله اليومي، ورد قائلا: "آخر مرة اشتغلت فيها كان من اسبوع وربنا بيسترها وما دام مش بروح بيتي فيا حاجة الحمد لله".

وأضاف: "معايا 30 جنيه في جيبي وراضي بيهم ومبسوط طوال ما انا بحط راسي على المخدة وأنام مرتاح الضمير"، ورفض الحصول على 500 جنيه دعم من أيمن مصطفى وقال: "أنا قادر اشتغل وأجيب واليد العليا خير من اليد السفلى، وبعد دقائق خرج للعامل بائع متجول بسيط آخر وأعطاه نصف الفلوس الموجودة معه وكانت 15 جنيه.

وعاد أيمن مصطفى، وقدم له ميدالية أبطال حياة كريمة للعامل ومبلغ 100 ألف جنيه هدية من برنامج "حياة كريمة" كدعم منهم لبداية مشروع ودعم أسرته، وعبر عن سعادته قائلا: "هدفع ايجار الشهر للسكن بتاعي وعلاج الأولاد واجيب لهم لبس للعيد".