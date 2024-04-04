شكرا لقرائتكم خبر عن الأهالى والأصدقاء يجتمعون على أكبر مائدة إفطار فى العمرانية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط أجواء احتفالية مبهجة، نظم أهالي العمرانية الشرقية بمحافظة الجيزة، اليوم الخميس، مائدة إفطار جماعية، اجتمع عليها مئات الرجال والسيدات والأطفال من أهالي المنطقة وعددًا من الفنانين والشخصيات العامة.

استوعبت المائدة، التي افترشت شارعين بأطيب وألذ الوجبات، المئات من الرجال والنساء والشباب والأطفال، ظهروا كعائلة واحدة تجتمع على مائدة واحدة، بجانب حرص آخرين على التراص في الشرفات لمتابعة الأجواء الاحتفالية الجميلة في شوارع منطقتهم.

وشارك في تجهيز المائدة عشرات الشباب والرجال والسيدات للخروج بتلك الصورة المبهرة، منهم من أعد الوجبات وأشرف على تجهيزها وتعبئتها، ومن زيَّن الشوارع وجهز الطاولات والكراسي وعلق الإضاءات والبالونات التي تملأ وجهات البيوت.



أجواء احتفالات أهالى العمرانية



أجواء الاحتفال



أجواء الإفطار الجماعى



أطباق الحلويات



الأطفال خلال أجواء الإفطار الجماعى



الأطفال يحتفلون بالتنورة



الإفطار فى العمرانية



الأمهات مع أطفالهم



الأهالى يشاركون أجواء الإفطار



التنورة



الحلويات خلال حفل الإفطار الجماعى



أهالى العمرانية يوزعون الوجبات



أهالى العمرانية



تجمع أهالى العمرانية



تجهيز المشروبات



توزيع الحلويات على الأهالى



توزيع الحلويات



توزيع وجبات الإفطار



جانب من أجواء الاحتفال



جانب من أجواء الإفطار الجماعى



جانب من احتفال أهالى العمرانية



جانب من توزيع وجبات الإفطار



قسيس يشارك بحفل إفطار العمرانية



مائدة حفل الإفطار