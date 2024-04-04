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10 صور لمحطة مترو جامعة الدول قبل افتتاحها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تواصل الهيئة القومية للأنفاق، الإنتهاء من أعمال تنفيذ محطة مترو جامعة الدول، ضمن مخططات المرحلة الـ3 للخط الثالث لمترو الأنفاق.

ويرصد "الخليج 365"، أحدث أعمال تنفيذ الهيئة القومية للأنفاق، محطة مترو جامعة الدول.

ووفقًا للهيئة القومية للأنفاق، فإن محطة مترو جامعة الدول، هي محطة نفقية قريبة من شوارع "جامعة الدول، وشهاب، ودجلة، والحجاز، وسوريا، ووادي النيل، ومحي الدين أبو العز، وقريبة من سفارة سان مارينو، وكنيسة الشهيد أبي سيفين، والصندوق الاجتماعي للتنمية ، ونادي الصيد المصري، ومعهد المخطوطات العربية".

و تتكون المحطة من ثلاثة طوابق تحت الأرض، تشمل "طابق الرصيف والطابق الأوسط و طابق صالة التذاكر"، وكل رصيف يحتوي على أربعة سلالم متحركة وأربعة سلالم ثابتة، وتحتوي المحطة على 22 بوابة تذاكر.

وتُعد محطة مترو جامعة الدول، إحدى محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة "3C" لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وهي "نفقية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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