الشركة المصرية للمطارات تعقد دورات تدريبية جديدة للعاملين

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

عقدت الشركة المصرية للمطارات، دورات تدريبية للعاملين بالمطارات؛ بهدف دعم وتطوير الكوادر الفنية والعمل على تنمية القدرات المؤسسية بالمطار.

حيث قدمت الشركة دورة تدريبية بالجهود الذاتية (OJT) للعاملين بمطار برج العرب الدولي، وذلك وفقًا لتعليمات الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة توفيرًا للنفقات.

كانت الدورة التدريبية مخصصة للعاملين في مجال الموارد البشرية بالإضافة إلى العاملين بالإدارات الأخرى بالمطار، وتناولت الدورة منظومة العمل للموارد البشرية وشرحًا للوائح الشركة وكل ما يتعلق باهتمامات العاملين في مجال الموارد البشرية من أجل اكتساب الخبرات العملية والمهنية ودعم خبرات العاملين وتزويدهم بالمهارات التخصصية اللازمة.

وشارك في تقديم هذه الدورة التدريبية العديد من المتخصصين من مديري عموم القطاع وبعض من مديرين الإدارات، وأشاد الحضور بنجاح الدورة التدريبية والمطالبة بإعادة تنفيذها مع باقي العاملين بالمطار.