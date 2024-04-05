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مات فجأة وهو في كامل لياقته.. جمال شعبان ينعي المعد البدني لفريق الزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

نعى الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، محمد مدحت المعد البدنى في نادي الزمالك الذي توفي اليوم إثر أزمة قلبية مفاجأة.

وكتب "شعبان" على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الشاب الخلوق مات فجأة وهو في كامل لياقته قبل التمرين".

وأضاف: "الموت علينا حق لكن فعلا موت البغتة والسكتة القلبية زادت بين الشباب والرياضيين وشباب الأطباء".

وتابع: "يارب أحفظنا من فواجع الأقدار ومن الموت المفاجئ.. أنا مش قاصد أنشر طاقة سلبية ولا أخليها صفحة وفيات لكن دعواتكم أكيد بتفرق كتير".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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