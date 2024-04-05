شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحجز قطعة أرض فى مدينة طيبة بالأقصر بمساحات من 209 لـ265 مترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح جهاز مدينة طيبة شمال محافظة الأقصر، بدءاً من أول أبريل الجارى، عدد من القطع الأراضي المتوسطة بالمدينة طيبة الجديدة بعدد 180 قطعة بمتوسط مساحة تتراوح من 209 م2 حتى 265 م2 بمنطقة (و) بالحى السابع منطقة 620 فدان، وذلك تحت إشراف ومتابعة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس الجهاز، حيث يصل مبلغ مقدم جدية الحجز إلى 25000 جنيه بجانب 500 جنيه مصروفات دراسة لا ترد.

ويرصد ”الخليج 365” في معلومات للقراء تفاصيل وخطوات الحجز لتلك الأراضى بمدينة طيبة الجديدة، حيث تعتبر فرصة مميزة للأفراد وبأسعار مناسبة للجميع:

1. بدأ الحجز من خلال الموقع الإلكترونى فى الفترة من 1 أبريل الجارى وحتى 30 مايو المقبل

2. يصل سعر المتر في تلك القطع إلى 2180 جنيه بخلاف نسب التميز

3. يتراوح ثمن قطع الأراضى المطروحة من 465 ألف حتى 634 ألف

4. يتم الإنتهاء من إستخراج تراخيص البناء والتنفيذ خلال 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض

5. تشمل خطوات الحجز الدخول على الموقع الإلكتروني والاطلاع على كراسة الشروط لمعرفة كافة التفاصيل

6. يقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد وإستيفاء جميع البيانات والدخول على الحساب الجديد واستكمال بيانات التسجيل وإدخال بيانات الأبناء القُصر إن وجد وحفظ بيانات الأبناء

7. يقوم المتقدم للحجز بإختيار المدينة واستعراض المواقع المتاحة واختيار الموقع والضغط على كلمة تفاصيل

8. تظهر قائمة بكل قطع الأراضي المتاحة ويقوم المتقدم باختيار قطعة الأرض المراد حجزها والضغط على طلب حجز مبدئى

9. تظهر شاشة بها بيانات القطعة لتدوين باقى البيانات واختيار وتدوين نسبة السداد وإدخال بيانات السداد

10. يتم طباعة إستمارة الحجز المدون بها الإقرار والتوقيع عليها

11. أخر موعد لسداد جدية الحجز يوم 30 مايو المقبل الساعة الثانية ظهراً

12. يتم إرفاق استمارة الحجز بعد التوقيع والمستندات المطلوبة ( صورة بطاقة الرقم القومي ( الزوج / الزوجة ) + صور شهادات ميلاد الاولاد القصر إن وجد )

13. يتم الضغط على تقديم طلب الحجز جديد والضغط على تأكيد الطلب

14. تظهر رسالة تم حفظ طلب الحجز المبدئى ولن يتم الحجز النهائي لقطعة الأرض إلا بعد تحويل مبلغ ( جدية الحجز + مصاريف الدراسة )

وفيما يلي لينك الموقع الالكترونى للتقديم: أضغط هنا

ولينك تحميل كراسة الشروط: أضغط هنا