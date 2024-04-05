شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب اليابان بمجلس حقوق الإنسان: عدد الضحايا المدنيين فى غزة كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مندوب اليابان بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال مناقشة المجلس مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، إن عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة كبير، ويجب بذل جهود مضنية لحمايتهم، ونقلت وقائع الجلسة قناة القاهرة الإخبارية.

فيما قال مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال مناقشة المجلس مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، يجب محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف مندوب فلسطين بمجلس حقوق الانسان خلال الجلسة ونقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة إبادة جماعية ممنهجة بحق سكان قطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة بشعة في مستشفى الشفاء بقطاع غزة.