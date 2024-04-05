شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارا بحظر تصدير السلاح لإسرائيل بأغلبية 28 صوتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة قرارا بحظر تصدير السلاح لإسرائيل بأغلبية 28 صوتا، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وقد تبنى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة خلال جلسته، اليوم، قرار يدعو لمحاسبة اسرائيل على جرائم حرب محتملة في غزة، كما دعا إلى وقف مبيعات السلاح لإسرائيل.