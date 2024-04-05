آخر جمعة من رمضان.. الأوقاف تفتتح 20 مسجدا بـ 10 محافظات - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 20 مسجدًا، اليوم الجمعة الأخيرة من رمضان 1445 هجرية، منها 14 جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 6 صيانة وتطويرًا.
وأوضحت في بيان لها، الجمعة، أنه يصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 885 ) مسجدًا منها( 693 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 192 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى5/ 4/ 2024م عدد (11907) مساجد، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و (97) مليون جنيه.
وأشارت إلى أن المساجد التي سيتم افتتاحها، اليوم، هي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الجيزة
1. مسجد النصر – زنين – بولاق الدكرور
مديرية أوقاف الوادي الجديد
2. مسجد الرحمة – مدينة موط– مركز الداخلة
مديرية أوقاف قنا
3. مسجد آل رشوان – العزب المصري - دشنا
4. مسجد أولاد أبو رحاب – نجع غانم – العركي – فرشوط
5. مسجد آل البيت – النحال – بندر قنا
مديرية أوقاف الإسماعيلية
6. مسجد أبو جبر- قرية السلام – القصاصين الجديدة
مديرية أوقاف أسيوط
7. مسجد العارف بالله – مدينة أسيوط الجديدة
م - المسجد وعنوانه
8. مسجد الجوهري – شارع بور سعيد – المنصورة
9. مسجد بلال بن رباح – عزبة عمرو وصفي – عزبة الفتح – مركز السنبلاوين
مديرية أوقاف الفيوم
10. مسجد قصر بياض - العجميين
مديرية أوقاف البحيرة
11. مسجد الحمدية الغربي – قريةالبرنوجي - مركز دمنهور
مديرية أوقاف بني سويف
12. مسجد عبد الحليم علي أمين – مشارقة إهناسيا
مديرية أوقاف الغربية
13. مسجد الرحمن – كفر الشيخ علي – كفر الزيات
مديرية أوقاف أسوان
14. مسجد العزيز بالله – قرية اللديد – المحاميد - الحجز قبلي وبحري مركز إدفو
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف كفر الشيخ
1. مسجد النور – عزبة خميس – سيدي سالم
2. مسجد الشهيد إبراهيم العقبة القصابي – سيدي سالم
مديرية أوقاف قنا
3. مسجد الفتح – الطود – أبو تشت
4. مسجد الحاج رشوان –الحبيلات الغربية – أبو تشت
5. مسجد آل رزق – العمري – أبو تشت
مديرية أوقاف البحيرة
6. مسجد كوم النصر الكبير – مركز المحمودية