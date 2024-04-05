شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزارة الأوقاف تفتتح 20 بيتا من بيوت الله منها 14 مسجدا جديدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها افتتاح وزارة الاوقاف 20 مسجدًا اليوم الجمعة، منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 885 مسجدًا.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

السيدة انتصار السيسى بمناسبة يوم اليتيم: دورنا أن نوفر لهم سبل الراحة والأمان

بمناسبة يوم اليتيم، قالت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"لكل يتيم الحق أن يعيش حياة سعيدة كلها أمل ورعاية، ودورنا أن نوفر لهم كل سبل الراحة والأمان والتعويض، فليكن كل منا عائلة لكل يتيم، نشاركهم أفراحهم وأحزانهم ونرسم البسمة على وجوههم.. كل عام وجميع أبناء مصر بخير".

وزراء الإنتاج الحربى والتنمية المحلية والبيئة يتابعون مشروعات منظومة إدارة المخلفات الصلبة

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزير المالية: نستهدف خفض العجز والدين العام.. وتـحقيق فائض أولى 3.5%

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأولويات الرئاسية فى "الجمهورية الجديدة" التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع انطلاق مرحلة جديدة في مسيرة بناء وتنمية القدرات الشاملة للدولة المصرية الحديثة، سوف تسهم في تغيير الوجه الاقتصادي لمصر، يتصدرها استكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية لجنى ثمار 10 سنوات من الإنجازات بجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير المزيد من التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 20 بيتا من بيوت الله منها 14 مسجدًا جديدًا

افتتحت وزارة الاوقاف 20 مسجدًا اليوم الجمعة، منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 885 مسجدًا منها 693 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و192 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى5/ 4/ 2024م 11907 مساجد، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و97 مليون جنيه.

مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارا بحظر تصدير السلاح لإسرائيل بأغلبية 28 صوتا

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة قرارا بحظر تصدير السلاح لإسرائيل بأغلبية 28 صوتا، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

الخط الثالث للمترو يمد عمله ساعة اليوم بمناسبة مباراة الأهلى وسيمبا

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو، تمديد مواعيد عمل الخط الأخضر، اليوم الجمعة، ساعة بمناسبة مباراة الأهلي وسيمبا المقامة على استاد القاهرة الدولي، على أن تكون آخر رحلة من محطة عدلي منصور إلى محطة محور روض الفرج الساعة 12:20 صباحاً.

وزارة الإسكان توجه بسرعة بدء تنفيذ المرافق فى مدينة العبور الجديدة

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسئولو الهيئة، الموقف التنفيذي لمشاريع المرافق الجاري تنفيذها بالمناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة، يرافقهم الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز والمشروعات.

5 مجازر إسرائيلية جديدة ترفع عدد ضحايا غزة لـ33091 شهيدا و75750 مصابا

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 54 شهيدا و82 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



الأرصاد: أجواء حارة اليوم بأغلب أنحاء الجمهورية والقاهرة تسجل 31 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد دافئ على السواحل الشمالية، لتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة فى القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية .

التشكيل المتوقع للأهلى أمام سيمبا.. الشحات وبيرسى تاو وكهربا في الهجوم

فى العاشرة مساء اليوم الجمعة يلتقى الأهلى مع سيمبا التنزانى بإياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامته على ستاد القاهرة الدولى.

ومن المتوقع أن يضم تشكيل الأهلي كلا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسى تاو، محمود كهربا.