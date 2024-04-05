شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض بحرارة الجو يصل إلى 4 درجات من الأحد حتى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أنه اعتباراً من الأحد 7 أبريل إلى الثلاثاء 9 أبريل، انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 4:3 درجة مئوية.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: يصاحب ذلك نشاط للرياح مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة مع فرص أمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

ويشهد اليوم الجمعة، طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مايا الحرارة على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 22.