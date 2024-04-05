بيان من الأرصاد بشأن الطقس والأحوال الجوية في أول أيام عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة طقس أول أيام عيد الفطر 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إن حالة طقس أول أيام عيد الفطر 2024، تشهد، فرص أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأوضحت "الهيئة"، أن الأحوال الجوية خلال أول أيام العيد 2024، تشهد، نشاطًا للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

يذكر أن "الأرصاد"، ذكرت، أنه اعتبارًا من الأحد القادم 7 أبريل 2024 وحتى الثلاثاء 9 أبريل 2024، تشهد حالة الطقس انخفاضًا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، ونشاطًا للرياح، يصاحب ذلك أمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

اقرأ أيضًا:

36 صورة ترصد المشروعات التي تفتتحها محافظة الجيزة في 2024

طقس الـ6 أيام القادمة.. "الأرصاد": موجة من التقلبات الجوية بينها أمطار

عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص.. قرار عاجل من وزارة العمل