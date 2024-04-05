500 جنيه.. موعد صرف منحة عيد الفطر 2024 للعمالة غير المنتظمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسؤول بوزارة العمل، موعد صرف منحة عيد الفطر 2024 للعمالة غير المنتظمة.

وقال المصدر، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه سيتم صرف منحة عيد الفطر 2024 للعمالة غير المنتظمة خلال الأسبوع القادم وحتى أول أيام عيد الفطر 2024.

وأضاف المصدر، أن قيمة منحة عيد الفطر 2024 للعمالة الغير المنتظمة تبلغ 500 جنيه، ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لدعم هذه الفئة المهمة من المجتمع.

وأوضح المصدر، أن المستفيدين من هذه المنحة سيتم تحديدهم من خلال كشف العمال أو مفتشي الوزارة؛ بهدف ضمان توزيع الدعم بشكل عادل وفقًا للمعايير المحددة.

وكانت وزارة العمل، استحدثت منح جديدة للعمالة غير المنتظمة، لتصبح عدد المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة 6 منح، وتشمل المنح الجديدة "منحة شهر رمضان المبارك، وعيد الميلاد المجيد".

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