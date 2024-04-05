الداخلية تضبط معلمين الكيف والسلاح في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسوان – دمياط - الإسكندرية بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم 8,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5 كيلوجرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر "الهيروين- الشابو" بحوزة 6 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية"، وضبط 3 قطعة سلاح ناري عبارة عن 3 فرد محلي، وعدد من الطلقات.

وضبط الأجهزة الأمنية، 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم 6,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8 كيلوجرام لمخدر البانجو – 7,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين وكذا 3 فرد محلي وعدد من الطلقات بحوزة 4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية"، ضبط 5 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 5 متهمين، وضبط 7 قضايا سلاح أبيض ضُبط خلالهم 7 قطع سلاح أبيض بحوزة 7 متهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.