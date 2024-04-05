"فيديو وثق جريمتهم".. تفاصيل سرقة سيارة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" يتضمن تكسير زجاج إحدى السيارات وسرقة حقيبة بها جهاز لاب توب، تابلت، مبلغ مالي، بعض الأوراق.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من مهندس مدني- مقيم بدائرة القسم بكسر زجاج السيارة الخلفي وسرقة الحقيبة المشار إليها، الخاصة بزوجته.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة شقيقين- مقيمان بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما جهازي لاب توب من متحصلات نشاطهما الإجرامي وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في السرقات من داخل السيارات، وأقرا بارتكابهما واقعتين سرقة بذات الأسلوب وأرشدا عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.