"بضاعة العيد".. الداخلية تضرب البؤر الإجرامية وتضبط معلمين الصنف في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات أمن المنوفية- البحيرة- الأقصر- أسوان- الجيزة، جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية وحائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة السادات وبحوزتهما كمية لمخدر الهيروين- 2 فرد محلى وطلقتين، وضبط تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة مركز شرطة شبراخيت وبحوزتهم 1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 2 فرد محلي وعدد من الطلقات.

وضبطت الأجهزة الأمنية، 3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم 5,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 فرد محلي وطلقتين، وضبط تشكيل عصابي مكون من 3 سيدات – مقيمات بدائرة قسم شرطة ثان أسوان وبحوزتهم 4 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 500 جرام لمخدر الشابو- كمية لمخدر الهيروين- سلاح أبيض، وضبط عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم.. وبحوزته 40 ألف قرص مخدر.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 4,5 ملايين جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.