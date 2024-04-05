شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب سلوفينيا لدى مجلس الأمن: قطاع غزة شهد 6 أشهر من الدمار والتجويع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مندوب سلوفينيا لدى مجلس الأمن، إن قطاع غزة شهد 6 أشهر من الدمار والتجويع في تهديد واضح للسلم والأمن والدوليين، ممطالبًا بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف خلال كلمته بجلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في غزة، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل تستخدم التجويع سلاح حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وأنه يجب إدخال الماء والغذاء والأدوية الكافية للفلسطينيين في قطاع غزة، كما يجب توفير التدابير الأمنية اللازمة لعمال الإغاثة في قطاع غزة لمواصلة أداء مهامهم الإنسانية.

وتابع أنه يجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، كما أدان الهجوم الإسرائيلي على عمال الإغاثة في غزة وطالب بمحاسبة المسؤولين، مشير إلى أن قرارات مجلس الأمن ملزمة لأعضائه كافة ويجب تنفيذها.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

