الجيزة: رفع ١٢٠٠ حالة إشغال للمحلات والمقاهي وضبط مخالفات بناء بحدائق الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية؛ لفرض الإنضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين على الطريق العام، ومنع الممارسات العشوائية، وتطبيق مواعيد الغلق، علي مدار اليوم سواء قبل أو بعد الإفطار خلال شهر رمضان المبارك.

وبحسب بيان صادر عن المحافظة، استهدفت محافظة الجيزة بقطاع حدائق الأهرام رصد المخالفات والتعديات بشوارع القطاع ومتابعة الالتزام بإجراءات ترشيد الطاقة ومواعيد الغلق .

وأضافت "المحافظة"، أن الحملات التي تم تنظيمها أسفرت عن رفع ١٢٠٠ حالة إشغال متنوعة للمحلات والمقاهي والكافيهات شملت "معدات، إستاندات، كراسى، شاشات عرض، شيش، فتارين، دراجات بخارية"، وتم إيداع المضبوطات بمخازن قطاع هضبة الأهرام، وتم غلق وتشميع عددًا من المحال والمقاهي المخالفة بالتعاون مع شرطة المرافق بعد تلقي العديد من شكاوى المواطنين بشأنهم؛ لتعديهم على الطريق العام وإحداث ضوضاء وإزعاج للمواطنين على مدار اليوم.

ونفذت "الجيزة"، حملة نظافة وتجريد ورفع مخلفات وترميم البلدورات بقطاع هضبة الأهرام، وشملت شارع الضغط العالي والثروة المعدنية والجيش ساهمت في تحسين حالة النظافة.

وأشارت المحافظة إلى أنه تم ضبط وإزالة حالات بناء مخالفة في المهدت، وتم فك شدة خشبية وإزالة حوائط مخالفة بالعقار رقم ٦٠، وإزالة حوائط مخالفة بالعقار رقم ٤٩ه‍، وإزالة حوائط مخالفة بالعقار رقم ١٧٨ ه‍ ، وتم مصادرة جميع المعدات المستخدمة فى المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد المحافظ، على مواصلة شن الحملات على مدار اليوم وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة وتوفير حرم لسير المواطنين .

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