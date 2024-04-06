مصدر يكشف موعد تشغيل المرحلة التجريبية الثانية لمحور عمرو بن العاص -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر بمحافظة الجيزة، عن خطط المحافظة لتنفيذ عدد من المشاريع القومية البارزة خلال العام الجاري، بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المصدر لمصراوي، أن هذه المشاريع ما زالت في مراحل التنفيذ، مع توجيهات ومتابعة دورية من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من هذه الجهود هو ضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين، بالإضافة إلى ضمان تنفيذ الأعمال وفقًا للمواصفات المحددة والمعايير الجودة المطلوبة.

وأضاف المصدر، أن قطاع الطرق في محافظة الجيزة سيشهد خلال عام 2024 تشغيل المرحلة التجريبية الثانية من محور عمرو بن العاص، الذي يمتد من أعلى شارع الأهرام والملك فيصل حتى الطريق الدائري الشمالي في منطقة المنشية.

وأوضح المصدر، أن هذه المرحلة ستشمل رصف وتطوير شارع عمرو بن العاص الموازي للمحور على مسافة تبلغ 2 كيلومترًا وربطه بعدد من المحاور العرضية، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار المشروع الضخم الذي تنفذه المحافظة بالتعاون مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

ومشروع محور "عمرو بن العاص"، هو ثاني محور مروري حر بمحافظة الجيزة، ويربط بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى (بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالي للطريق الدائري (بمنطقة منشأة البكاري)، ويوازي محور الفريق كمال عامر الذي تم تنفيذه بواسطة الجهاز المركزي للتعمير من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

وتأتي أهمية المحور، في إطار خطة متكاملة لتخفيف الأحمال على محور المريوطية؛ لتحقيق انسيابية في الحركة المرورية داخل محافظة الجيزة، وتعزيز الربط بين محافظتى القاهرة والجيزة.

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