شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. التعليم: التقديم للمدارس المصرية اليابانية متاح للجميع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
وزارة التعليم: التقديم للمدارس المصرية اليابانية متاح للجميع ولا يوجد تحويلات
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وزير الزراعة يبحث مع مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية التعاون المشترك
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