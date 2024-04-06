شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم.. انخفاض الحرارة شمالا والعظمى بالقاهرة 27 درجة والصغرى 15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أيضا أمطار خفيفة على بعض المناطق، ونشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 22.