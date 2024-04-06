شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد فتح وغلق المحلات خلال أيام عيد الفطر.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواعيد فتح وغلق المحلات في العيد يبحث عنها الكثير من المواطنين، مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك وبدء إجازة عيد الفطر المبارك، ومن المقرر أن يستمر العمل بقرار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الخاص بمواعيد فتح وغلق المحال في شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.



ونصت المادة الأولى من قرار وزير التنمية المحلية، الصادر في 2 مارس الماضي، على أن تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام، يوميا الساعة الثانية صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يوميا بالإغلاق الساعة العاشرة مساء عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.



ونصت المادة الثانية من قرار وزير التنمية المحلية على:"لا تخضع للمواعيد المشار إليها كل من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات".

ونصت المادة الثالثة من القرار على أن يتم العمل بهذه المواعيد اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10 مارس الجاري وحتى نهاية إجازة عيد الفطر.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا حول إجازة عيد الفطر 2024 بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024م حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024م، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وبناء على قرار رئيس الوزراء يكون آخر موعد للعمل بمواعيد شهر رمضان والعيد، لغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام، يوم الأحد الموافق 14 من شهر إبريل الجاري.