المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة الإدمان يشيد بمسلسل حق عرب لحثه على علاج المرضى

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القاهرة - سامية سيد - يستمر المرصد الإعلامى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى فى رصد التناول الدرامى لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة خلال شهر رمضان المبارك 2024 وتحليلها من خلال نخبة من أساتذة الإعلام والطب النفسى وعلم الاجتماع فى سياق دوره الذى رسمته له وثيقة التزام صناع الدراما بالتناول الرشيد لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة التى تم إطلاقها بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية .



وأشاد المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمسلسل حق عرب، للتناول الرشيد لمشكلة تعاطى المواد المخدرة، حيث يظهر الفنان أحمد العوضي في دور "عرب السويركى" متعاطي للمواد المخدرة وتنصحه الفنانه كارولين عزمى فى دور " أنغام " بالاتصال بالخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لحصوله على الخدمات العلاجية مجانا وبأعلى معايير الجودة بالإضافة الى خدمات الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي واستعرضت" أنغام " ل "العوضى "أهمية دور صندوق مكافحة الإدمان في متابعة راغبي العلاج من الإدمان ودعمهم نفسياً واجتماعياً ، وهو ما يستجيب له " العوضي "ويبدأ رحلة العلاج من الإدمان من خلال مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، كما أشاد المرصد بمسلسل "صدفة"حيث يظهر الفنان تامر يسري في دور " أدهم " ويحث احدى الفتيات على العلاج من الإدمان ، ويظهر التناول الرشيد لمشكلة تعاطى وإدمان المواد المخدرة لرفع الوعى بخطورة التعاطي وحث المرضى على التقدم للعلاج .

ويأتي ذلك في إطار المرحلة الجديدة لحملة " أنت أقوى من المخدرات " التي أطلقتها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تحت عنوان "المخدرات هتجرك للنهاية.. ماتربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات"، وذلك فى إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، حيث تضم المرحلة الجديدة للحملة إعلان لرفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة حيث ساهمت فى زيادة عدد الاتصالات على الخط الساخن"16023" لصندوق مكافحة الإدمان الى 4147 مكالمة لتلقى العلاج من الإدمان ، وذلك في أول 5 أيام من إطلاق الحملة بنسبه 500% مقارنة بعدد 700 مكالمة عن نفس الفترة قبل الحملة ، مما يشير الى تأثير الحملة في رفع الوعي بخطورة تعاطى المواد المخدرة والتقدم للعلاج المجاني.

ويوفر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" حيث لدى الصندوق مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان والشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 30 مركز علاجي في 19 محافظة حتى الآن ، ويتم توفير خدمات العلاج والمشورة والدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي أيضا خدمات التمكين الاقتصادي من خلال تدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل وأيضا تمويل مشروعات للمتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج لإعادة دمج المتعافين مره أخرى في المجتمع والحد من الانتكاسة .

وكانت الدكتورة نيفين القباج ، قد وجهت بالشكر للشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، على دورها البارز في الحد من مشاهد التعاطي في دراما شهر رمضان 2024، وأيضا التناول الرشيد لمشكلة المخدرات في الأعمال الدرامية ، حيث أظهرت نتائج المرصد الإعلامي للصندوق تراجع مشاهد التعاطي لتصل إلى 0,3%، بينما وصلت مشاهد التدخين إلي أقل من 3% من إجمالي المشاهد الزمنية للدراما بعدما كانت مشاهد التدخين والمخدرات تصل إلى 13% في عام 2014 من إجمالي المساحة الزمنية لدراما شهر رمضان، كما توجهت بالشكر لشركة ميديا هب على تنفيذ حملة أنت أقوى من المخدرات .

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن المرصد الإعلامي للصندوق سيستمر فى رصد ظاهرة مشاهد التدخين وتعاطى المواد المخدرة بالأعمال الدرامية وتحليلها من خلال نخبة من أساتذة الإعلام والطب النفسي وعلم الاجتماعي لافتا الى أن الميثاق الذى تم إعداده بمشاركة نقابة المهن التمثيلية ونقابة السينمائيين وكبار كتاب الدراما والمركز الكاثوليكى للسينما كان بهدف وضع معايير تضمن تناول رشيد من الأعمال الدرامية لمشكلة التدخين وتعاطى المخدرات .



جدير بالذكر انه على مدار السنوات الماضية نجحت جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة الصندوق من خلال التواصل مع نقابة المهن التمثيلية ونقابة السينمائيين وكبار كتاب الدراما والمركز الكاثوليكى للسينما لوضع معايير تضمن تناول رشيد من الأعمال الدرامية لمشكلة التدخين وتعاطى المخدرات.