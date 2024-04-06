شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجنايات ناعيا الدكتور أحمد فتحى سرور: صاحب فكرة إحياء مكتبة الإسكندرية العريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة جنايات الإرهاب والإتجار في البشر، الدكتور أحمد فتحى سرور الذى وافته المنية مساء أمس.

وقال أنعى رمزاً من رموز العمل التشريعي والقانوني والبرلماني ومرجع للقانون الجنائي في مصر والعالم العربي وهو صاحب فكرة إحياء مكتبة الإسكندرية العريقة بموافقة اليونسكو ومساهمة العديد من الدول قبل تركه وزارة التعليم في حكومة عاطف صدقي ووضع حجر أساسها وأنشأ الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية ،كما استمر رئيساً لمجلس النواب على مدار 21 عاما رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسلوان.