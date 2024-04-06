شكرا لقرائتكم خبر عن ‫حدائق الرى تستعد لاستقبال الزوار للاحتفال بعيد الفطر وشم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد حدائق الرى بالقناطر الخيرية لإستقبال الزوار للإحتفال بعيد الفطر المبارك وشم النسيم بين أحضان الطبيعة الخلابة ، حيث تفتح الحدائق أبوابها للزائرين من الساعة السابعة صباحاً خلال فتره الأعياد.

و رفعت وزارة الرى حاله الطوارئ ويتم تكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق ، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات .

ويقوم فريق عمل من مهندسي وعمال الوزارة بالقناطر الخيرية بأعمال إدارة ونظافة وصيانة وتأمين الحدائق خلال فترة العيد، وذلك من خلال أجهزة الوزارة، واعتماداً على مهندسي وعمال الوزارة وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعه لها.

يشار إلى أن وزارة الرى إنتهت من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدانا، و تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحه 9 أفدنة، وحديقه النيل على فرع رشيد على مساحه 6 أفدنة، وحديقة البحيرة على مساحه 5 أفدنة، والياسمين بمسطح 8 أفدنة، وتطوير حديقة التوفيقي والتوسعة الإضافية لها بمساحة إجمالية 3 أفدنة .



