شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: الميثاق والعهد بيننا قائم على الصدق والعمل بتفانٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الميثاق والعهد بيننا قائم على الصدق والعمل بتفانٍ.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه الشكر للمشاركين في حفل إفطار الأسرة المصرية قائلا: "سعيد أننا نكون مع بعض في حفل الإفطار والروح الطيبة اللى دائما تجمعنا.. كل سنة وانتم طيبين وربنا يعيد الأيام دي على مصر والمنطقة العربية والعالم كله بالخير والسلام".

جاء ذلك خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية.