شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل الرئيس السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور كافة طوائف المجتمع، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه الشكر للمشاركين في حفل إفطار الأسرة المصرية، قائلا: "سعيد أننا نكون مع بعض في حفل الإفطار والروح الطيبة اللى دائما تجمعنا.. كل سنة وأنتم طيبين وربنا يعيد الأيام دي على مصر والمنطقة العربية والعالم كله بالخير والسلام".

وفي هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في كلمة الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

سعيد بتواجدى في حفل إفطار الأسرة المصرية وبالروح الطيبة التي تجمعنا.

أعبر عن عظيم امتناني بالحضور الكريم في حفل إفطار الأسرة المصرية

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