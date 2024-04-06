نعش أبيض ومصلية جمال مبارك وحزن زكريا عزمي.. 10 مشاهد من تشييع جثمان فتحي سرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- محمود بكار وهاني رجب:

شُيعت ظهر اليوم السبت جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، من مسجد الشربتلي في التجمع، وحرص جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على حضور الجنازة وعدد من رموز السياسة، ومنهم زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق.

ويرصد الخليج 365 أبرز المشاهد من تشييع جثمان الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق.

- شُيعت ظهر اليوم السبت جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، من مسجد الشربتلي في التجمع.

- حضر الجنازة الأسرة وعدد من رموز السياسة، وكان في مقدمة الحضور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق الذي ظهر عليه الحزن أثناء تشييع الجنازة.

- حرص جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على حضور الجنازة.

- ظهر جمال مبارك، خلال مراسم تشييع الجنازة من مسجد الشربتلي في التجمع، حاملًا سجادة الصلاة.

- شارك الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، في الجنازة.

- سيطرت حالة من الحزب على عائلة الدكتور أحمد فتحي سرور.

- تم تشييع جثمان الدكتور أحمد فتحي سرور في نعش لونه أبيض.

- دخل عدد من أفراد الأسرة من نوبة بكاء شديدة بالتزامن مع خروج الجثمان من مسجد حسن الشربتلي.

- حضر العزاء رجل الأعمال النائب محمد أبو العينين وسامح فهمي وزير البترول الأسبق.

- كما حضر العزاء المهندس ممدوح حمزة، والكابتن طاهر أبو زيد، وغيرهم من الشخصيات العامة.

وكان نجل الدكتور أحمد فتحي سرور، أعلن منذ ساعات خبر وفاة والده، رئيس مجلس الشعب الأسبق، عن عمر ناهز 94 عامًا، بعد مسيرة عملية وسياسية حافلة بدأت من كلية الحقوق كرئيس قسم ثم عميد ثم وزير التربية والتعليم وانتهت برئاسة مجلس الشعب لمدة 21 عاما.