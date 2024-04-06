بأمر النائب العام.. إنشاء مكتب لحماية ذوي الإعاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أصدر النائب العام قرارًا بإنشاء مكتب حماية الأشخاص ذوي الاعاقة بمكتب النائب العام في ضوء اهتمام رئيس الجمهورية بالفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.

القرار يأتي انطلاقا من سلطة النيابة العامة باعتبارها النائبة عن المجتمع والممثلة لمصالحه والقائمة على رعاية مصالح عديمي وناقصي الأهلية والساعية لتطبيق موجبات القانون وامتدادا لدورها الرائد في حماية الطفل.

النائب العام أسند بالقرار رقم ٥١٧ لسنة ٢٠٢٤ الاختصاص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.

مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام أنشئ بقرار النائب العام رقم ٨٥ لسنة ٢٠٢٠، وحقق نجاحًا مشهودًا في ملف حماية الأطفال في تماس مع القانون والمعرضين للخطر والمجني عليهم.

المكتب يضم في تشكيلة عناصر متميزة من المفتشين القضائين ذوي الخبرة في التعامل القضائي والقانوني مع الفئات الأولى بالرعاية وطنيا ودوليا

تنسيقا مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التضامن الاجتماعي وكافة الجهات الوطنية والدولية المعنية بشئون الطفل وللتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وكافة الجهات الوطنية والدولية المعنية بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.