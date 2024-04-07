خلال استقبالها السفيرة الأمريكية.. مايا مرسي تكشف جهود مصر بمجال تمكين المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، في مكتبها السفيرة هيرو مصطفى غارغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر بهدف التعرف على جهود مصر في مجال تمكين المرأة ولبحث سبل التعاون بين الجانبين.

ورحبت "مرسي"، بالسفيرة هيرو مصطفى في أول زيارة لها للمجلس بعد توليها المنصب مشيدة بالشراكة الفعّالة بين البلدين في تمكين المرأة عبر جميع القطاعات متطلعة إلى مزيد من التعاون خلال الفترة القادمة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن النجاح الهائل الذي تحقق في ملف تمكين المرأة في مصر خلال السنوات الماضية يرجع إلى الدعم والمساندة القوية والمباشرة من الإرادة السياسية لهذا الملف.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، هيكل المجلس وتشكيله وآليات عملة واختصاصاته وقانون تنظيم عمله، كما أشارت إلى المشروع القومي للتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي في فبراير 2022 للإرتقاء بجودة حياة المواطن والذي يتم من خلاله التكامل والتعاون والتنسيق بين العديد من الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ برامجه وترتكز أهدافه في خفض معدلات الزيادة السكانية وبالتالي يشعر المواطنون بعائد ما تقوم الدولة بتنفيذه من مشروعات لافته إلى جهود المجلس القومي للمرأة في ضوء المشروع القومي للتنمية الأسرة المصرية في دعم تمكين المرأة المصرية اقتصادياً واجتماعياً من خلال العديد من البرامج والمبادرات مثل برنامج الشمول المالي للمرأة ومجموعات الإدخار والاقراض الرقمي للسيدات في القري بمختلف المحافظات وبرنامج التثقيف المالي وريادة الاعمال والإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة .

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أيضاً دور مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس والذي يعمل على تدريب السيدات في القرى والمراكز في مختلف محافظات الجمهورية على المنتجات الحرفية مشيرة إلى أن المجلس لديه مايقرب من 50 مشغل ووحدة إنتاجية في المحافظات كما يعمل المجلس أيضاً على تسويق منتجات السيدات من خلال مساعدتهن على المشاركة في المعارض التى يتم تنظيمها كما يعمل المجلس على تدريب العديد من الوافدات إلى مصر من مختلف دول الجوار من خلال مشاغل المجلس لمساعدتهن على تعلم حرفة لإنشاء مشروع صغير أو متناهي الصغير يدرعليهن دخلاً يحسن من مستوى معيشتهن هن وأسرهن.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي، أنه تم أيضًا الانتهاء من نموذج تجريبى لإبتكار أول علامة تجارية جماعية للسيدات "التلّى شندويل" بمحافظة سوهاج بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) وندرس حماية الملكية الفكرية لحرف تراثية فى سيناء وسيوة.

على جانب آخر أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى جهود مصر في مجال مناهضة العنف ضد المرأة والتي يأتى من بينها جهود مصر للقضاء على ختان الإناث من خلال تغليظ عقوبة ختان الإناث وعقوبات رادعة تصل إلى السجن المشدد لموجهة هذه الجريمة كذلك مواجهة العنف السيبراني والعنف الناتج عن استخدام وسائل التكنولوجيا واللذان يمثلان جريمة عالمية تواجهها النساء ليس في مصر فقط بل في جميع انحاء العالم والذي يعوق مشاركة المرأة في الحياة العامة ووصلها الي المواقع القيادية.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى برنامج "نورة" والذي يأتي ضمن "الإطار الوطني للإستثمار في الفتيات" تحت رعاية انتصار السيسي مشيرة إلى أن برنامج نورة يقوم حالياً بتدريب ثمانية آلاف "نورة" في ثماني عشرة قرية بمحافظتي سوهاج وأسيوط وتم تخريج خلال الشهر الماضي ما يزيد على ١٠٠٠ "نورة" أكملن رحلة الــــ٤٠ أسبوعا ونحلم بأن نصل إلى أول مليون "نورة" في كل محافظات مصر مشيرة أننا نعمل على دمج أهالي الفتيات أيضاً ضمن البرنامج لتغيير الفكر.

كما أشارت إلى تكليف رئيس الجمهورية للحكومة والمجلس القومي للمرأة خلال كلمته في إحتفالية "المرأة المصرية والأم المثالية 2024"، إلى إنشاء متحف المرأة المصرية لحفظ تراث المرأة المصرية وتوثيق تطوير تمكين المرأة على مدى العصور القديمة والحديثة.

من جانبها عبرت السفيرة هيرو مصطفى غارغ عن تقديرها للجهود التي تبذلها مصر في دعم قضايا تمكين المرأة ودعم الإرادة السياسية لهذا الملف معربه عن سعادتها بالشراكة القوية بين الجانبين والتى بدأت منذ زمن بعيد مؤكدة على دعم الولايات المتحدة لهذه الجهود وتعزيز التعاون مع مصر في هذا الصدد.