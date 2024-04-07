مصطفى الفقي عن فتحي سرور: كان يحظى بتقدير دولي كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

أعرب المفكر السياسي مصطفى الفقي عن خالص حزنه لوفاة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق.

وقال "الفقي"، لمصراوي إن مصر إفتقدت قيمة قانونية كبيرة برحيل الدكتور فتحي سرور مشيرا إلى أن الراحل كان من أقوى رؤساء البرلمانات العربية و كان حضوره للمحافل الدولية يلعب تأثيرًا قويًا.

وتابع الفقي قائلا: منذ عدت أسابيع كنت في زيارة لدولة لبنان والتقيت برئيس البرلمان اللبناني ووجه لي سؤاله عن الدكتور فتحي سرور قائلا..أخبار صحة الدكتور فتحي سرور أيه؟ قأجبته : الحمد كويس ..فقالي لي الدكتور سرور قيمة برلمانية عربية نفخر بها وكثيرا في المحافل تشهد زخم من المتحدثين ولكن عندما يطلب فتحي سرور الحديث كان الجميع يمقدمونه عنهم تكليلا لمنزلته المجتمعية.

وكان الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق قد رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 92 عاما تاركا من خلفه تاريخا نيابيا حافلا.